Стилистка раскрыла способы правильно сочетать джинсы с обувью

The Sun: стилистка Блэр из Теннесси назвала ошибкой заправлять джинсы в ботинки

Стилистка Блэр из Нашвилла, штат Теннесси, назвала ошибки сочетания джинсов с обувью, которые визуально портят фигуру. Ее советы публикует издание The Sun.

Имиджмейкер раскрыла способы правильной стилизации, которые универсальны для всех фасонов джинсов. Так, модели прямого кроя и «бойфренды» не следует заправлять в ботинки, так как это, по словам девушки, удешевляет образ и делает его неуклюжим.

В то же время автор утверждает, что расклешенные джинсы визуально удлиняют ноги, однако следует обратить внимание на их собственную длину: края штанин должны располагаться над каблуками, не покрывая их.

Ошибкой, по мнению стилистки, является комбинация укороченных моделей с ботильонами по щиколотку. Эксперт также рекомендует не оголять лодыжки и оставлять небольшие зазоры между краями штанин и обувью.

Ранее в апреле колумнистка HowStuffWorks Лори Дав нашла связь между личностными качествами человека и фасоном его джинсов. Так, например, поклонники расклешенных моделей часто стараются заявить о себе. Кроме того, журналистка определила, что люди, предпочитающие варианты классического кроя с пятью карманами, практичны, консервативны и требовательны.