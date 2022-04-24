Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Стало известно о состоянии задержанного оппозиционера Кара-Мурзы

Представитель ОНК Мельников заявил об отсутствии жалоб на содержание у Кара-Мурзы

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

Задержанный журналист, общественный деятель и оппозиционер Владимир Кара-Мурза (признан в РФ физлицом-иноагентом) не жалуется на содержание под стражей. Об этом рассказал представитель и ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников. Его цитирует «Интерфакс».

Сейчас Кара-Мурза содержится в изоляторе на Петровке, по обвинению в распространении заведомо ложной информации о ВС РФ. «Посетил в ИВС Владимира Кара-Мурзу, он находится в изоляторе на Петровке в трехместной камере, с ним два соседа. Жалоб на условия содержания от Кара-Мурзы не поступило», — сообщил Мельников.

«Как и положено, при поступлении отвели в душ, выдали постельное белье. Питание хорошее, сотрудники вежливые», — отметил общественный наблюдатель.

Ранее стало известно, что следователи предъявили обвинение Кара-Мурзе в дискредитации российской армии. Его адвокат Ольга Михайлова уточнила, что предъявлено обвинение по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»). Она добавила, что Кара-Мурза не признал вину.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
В Госдуме заявили о введении Россией США в дипломатический стресс
Американская биржа прекратит работу с Россией
Россиянка получила тяжелые травмы при падении с аттракциона
Москвичи назвали желаемую величину МРОТ
В России зафиксировали рост цен на квартиры в новостройках
Стало известно о состоянии задержанного оппозиционера Кара-Мурзы
Проект Китая по нейтрализации опасных для Земли астероидов объяснили
Стилистка раскрыла способы правильно сочетать джинсы с обувью
В Тунисе при крушении лодок с мигрантами погибли 17 человек
Глава ОКР рассказал о диалоге с МОК
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.