Стало известно о состоянии задержанного оппозиционера Кара-Мурзы

Представитель ОНК Мельников заявил об отсутствии жалоб на содержание у Кара-Мурзы

Задержанный журналист, общественный деятель и оппозиционер Владимир Кара-Мурза (признан в РФ физлицом-иноагентом) не жалуется на содержание под стражей. Об этом рассказал представитель и ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников. Его цитирует «Интерфакс».

Сейчас Кара-Мурза содержится в изоляторе на Петровке, по обвинению в распространении заведомо ложной информации о ВС РФ. «Посетил в ИВС Владимира Кара-Мурзу, он находится в изоляторе на Петровке в трехместной камере, с ним два соседа. Жалоб на условия содержания от Кара-Мурзы не поступило», — сообщил Мельников.

«Как и положено, при поступлении отвели в душ, выдали постельное белье. Питание хорошее, сотрудники вежливые», — отметил общественный наблюдатель.

Ранее стало известно, что следователи предъявили обвинение Кара-Мурзе в дискредитации российской армии. Его адвокат Ольга Михайлова уточнила, что предъявлено обвинение по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»). Она добавила, что Кара-Мурза не признал вину.