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Кара-Мурзе предъявили обвинение в дискредитации российской армии

Владимиру Кара-Мурзе предъявили обвинение по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Следователи предъявили обвинение политику и публицисту Владимиру Кара-Мурзе (включен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента) в дискредитации российской армии. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Ольга Михайлова.

Она уточнила, что предъявлено обвинение по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»). Михайлова добавила, что Кара-Мурза не признал вину.

22 апреля стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Владимира Кара-Мурзы за распространение недостоверной информации о российской армии.

Позднее Басманный районный суд Москвы арестовал публициста до 12 июня.

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Антон Похиляк
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