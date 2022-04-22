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Суд арестовал публициста Владимира Кара-Мурзу

Суд в Москве арестовал Владимира Кара-Мурзу до 12 июня по делу о фейках о российской армии
Владимир Кара-Мурза

Владимир Кара-Мурза. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Басманный районный суд Москвы в пятницу, 22 апреля, арестовал публициста Владимира Кара-Мурзу (включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента в России) до 12 июня по делу о распространении фейков о российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Против Кара-Мурзы возбуждено дело по статье 207.3 Уголовного кодекса («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России»), предусматривающей наказание до 15 лет колонии. Также вечером 22 апреля Минюст включил Кара-Мурзу в реестр физлиц-иноагентов.

Владимир Кара-Мурза был задержан 11 апреля в Москве. Позднее стало известно, что его арестовали на 15 суток за неповиновение полиции. Хамовнический районный суд рассмотрел административный материал в его отношении и признал публициста виновным в совершении правонарушения. Кара-Мурза вину не признал и заявил, что собирается обжаловать решение суда.

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Марина Совина
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