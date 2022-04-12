Арестованный за неповиновение полиции политик Кара-Мурза обжалует решение суда

Арестованный в Москве за неподчинение полиции оппозиционер Кара-Мурза не признал вину

Арестованный в Москве за неподчинение полиции оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза не признал вину, пишет РИА Новости со ссылкой на ОНК столицы.

Известно, что Кара-Мурза собирается обжаловать решение суда. «Поместили его в трехместную камеру второго спецприемника в Мневниках. Он нам сказал, что не признает вину и намерен обжаловать решение суда. Жалоб на условия содержания у него нет», — рассказали в комиссии.

11 апреля стало известно, что Кара-Мурза задержан в Москве при выходе из дома. Об этом сообщил его адвокат Вадим Прохоров. Позднее сообщалось, что политика арестовали на 15 суток за неповиновение полиции. Хамовнический районный суд рассмотрел административный материал в его отношении и признал Кара-Мурзу виновным в совершении правонарушения.