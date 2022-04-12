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В Москве арестовали политика Кара-Мурзу

В Москве за неповиновение полиции арестован политик Кара-Мурза

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Москве суд на 15 суток арестовал политика Владимира Кара-Мурзу за неповиновение полиции. Об этом сообщает ТАСС.

Хамовнический районный суд рассмотрел административный материал в его отношении и признал политика виновным в совершении правонарушения.

Отмечается, что постановление суда еще не вступило в силу.

11 апреля стало известно, что Кара-Мурза задержан в Москве при выходе из дома. Об этом сообщил его адвокат.

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Мария Рубникович
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