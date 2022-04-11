Полиция задержала политика Кара-Мурзу

Полиция задержала на выходе из дома политика Владимира Кара-Мурзу

На выходе из дома был задержан полицией политик Владимир Кара-Мурза. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Вадима Прохорова.

По информации адвоката, полиция задержала Кара-Мурзу у выхода из дома.

В начале февраля в Москве задержали участницу панк-группы Pussy Riot Марию Алехину. Позже Марию арестовали на 15 суток из-за публикации в соцсетях, сделанной в 2015 году.

Во вторник, 5 апреля, Столичное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) подало в Пресненский суд Москвы ходатайство о замене Алехиной ограничения свободы на реальный срок из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил на несанкционированных акциях, которые прошли в Москве в январе 2021 года.