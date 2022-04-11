Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Полиция задержала политика Кара-Мурзу

Полиция задержала на выходе из дома политика Владимира Кара-Мурзу

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

На выходе из дома был задержан полицией политик Владимир Кара-Мурза. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Вадима Прохорова.

По информации адвоката, полиция задержала Кара-Мурзу у выхода из дома.

В начале февраля в Москве задержали участницу панк-группы Pussy Riot Марию Алехину. Позже Марию арестовали на 15 суток из-за публикации в соцсетях, сделанной в 2015 году.

Во вторник, 5 апреля, Столичное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) подало в Пресненский суд Москвы ходатайство о замене Алехиной ограничения свободы на реальный срок из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил на несанкционированных акциях, которые прошли в Москве в январе 2021 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
В ДНР сообщили о подготовке к окружению самой мощной группировки ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении ударом «Кинжала» командного пункта ВСУ
Невеста отказалась от беременной подружки из-за ее большого живота
В ДНР рассказали о подготовке к штурму «Азовстали»
Выявлена снижающая риск развития диабета второго типа диета
Минобороны сообщило об уничтожении украинского заглубленного командного пункта
В Минобороны сообщили об уничтожении украинской пусковой установки «Точка-У»
Минобороны сообщило о сбитом украинском истребителе
В ФРГ назвали условие вступления Сербии в ЕС
Двухлетний ребенок самостоятельно подстригся и остался с внешностью Дэвида Боуи
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.