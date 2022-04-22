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Публицист Кара-Мурза стал фигурантом дела о дискредитации российской армии

СК возбудил дело против публициста Кара-Мурзы о дискредитации российской армии

Фото: Алексей Агарышев / РИА Новости

Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело в отношении публициста Владимира Кара-Мурзы за распространение недостоверной информации о российской армии. Об этом сообщил его адвокат Вадим Прохоров, пишет ТАСС.

По словам защитника, в настоящее время Кара-Мурза находится в Главном следственном управлении СК России. Возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»), добавил адвокат.

11 апреля Кара-Мурза был задержан в Москве при выходе из дома. Позже стало известно, что его арестовали на 15 суток за неповиновение полиции. Хамовнический районный суд рассмотрел административный материал в его отношении и признал Кара-Мурзу виновным в совершении правонарушения.

Владимир Кара-Мурза не признал вину в неповиновении полиции. Он отметил, что собирается обжаловать решение суда.

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Сергей Истомин
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