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Папа Римский предложил патриарху Кириллу стать истинным миротворцем

Папа Римский помолился за патриарха Кирилла и предложил вместе стать миротворцами

Фото: Remo Casilli / Reuters

Папа Римский Франциск поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой и предложил ему вместе стать «истинными миротворцами», чтобы положить конец боевым действиям на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на послание понтифика.

«Да преобразит наши сердца дух святой и да соделает нас истинными миротворцами, особенно для раздираемой войной Украины, дабы как можно скорее великий Пасхальный переход от смерти к новой жизни во Христе стал реальностью для украинского народа», — написал духовный лидер католиков.

Он назвал главу Русской православной церкви (РПЦ) своим братом, предложил молиться друг за друга, чтобы совместно нести «евангельскую весть о воскресшем Христе». «Будем вновь с благодарным сердцем дивиться тому, что господь принял на себя все зло и всю боль нашего мира. Он сделал это на все времена и повсюду во вселенной силой своего креста», — отметил понтифик.

Ранее стало известно, что папа Римский отменил запланированную встречу с патриархом Кириллом. Он сослался на международные обстоятельства, но выразил надежду, что переговоры удастся провести в будущем.

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Алевтина Запольская
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