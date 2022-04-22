Папа Римский отменил встречу с патриархом Кириллом

La Nacion: Папа Римский Франциск отменил встречу с патриархом РПЦ Кириллом в Иерусалиме

Папа Римский Франциск заявил, что ему пришлось отменить встречу с патриархом Русской православной церкви (РПЦ) Кириллом, которая должна была пройти в июне в Иерусалиме. Об этом понтифик рассказал в интервью изданию La Nacion.

Франциск выразил сожаление в связи с отменой встречи, и выразил надежду на ее проведение в обозримом будущем. «Сожалею, что Ватикану пришлось отложить вторую встречу с патриархом Кириллом, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме. Но наша дипломатия понимала, что встреча в это время может привести к большой путанице», — сказал Папа Франциск.

Понтифик отметил, что считает межрелигиозный диалог важной составляющей хороших отношений между представителями всех конфессий, которая может свести на нет конфликты между христианами, иудеями и мусульманами. «Как вы уже много раз слышали от меня, для меня согласие важнее конфликта», отметил Папа.

Ранее стало известно, что Ватикан изучал возможности для проведения встречи Франциска и Кирилла в ходе поездки понтифика в Ливан. Эта встреча могла стать второй за почти тысячу лет после Великого раскола, произошедшего в 1054 году. Первые переговоры между Патриархом Московским и главой Римско-католической церкви прошла в феврале 2016 года на Кубе.

По ее итогам Кирилл и Франциск подписали совместную декларацию, в которой, в частности, заявили о необходимости остановить гонения на христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Кроме того, патриарх и Папа Римский призвали к благоразумию стороны конфликта на Украине.

