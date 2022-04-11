Стало известно о возможной встрече папы Римского и патриарха Кирилла

Reuters: Ватикан изучит возможность встречи папы Римского и патриарха Кирилла в Иерусалиме

Ватикан изучает возможность проведения встречи папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Иерусалиме. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Отмечается, что для этого, вероятно, может быть продлен визит понтифика в Ливан в июне — чтобы впоследствии он смог вылететь в Израиль.

6 декабря 2021 года папа Римский Франциск заявил о готовности провести переговоры с главой Русской православной церкви. «Я всегда готов поехать в Москву. Чтобы вести диалог с братом, не нужны протоколы: брат — это брат», — заметил он. После этого митрополит Волоколамский Иларион сообщил, что стороны обсуждают варианты для встречи.

В случае, если встреча первосвященников состоится, она станет второй за почти тысячу лет после Великого раскола, произошедшего в 1054 году. Первые переговоры между патриархом Московским и главой Римско-католической церкви прошла в феврале 2016 года на Кубе. По ее итогам Кирилл и Франциск подписали совместную декларацию, в которой, в частности, заявили о необходимости остановить гонения на христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Кроме того, патриарх и Папа Римский призвали к благоразумию стороны конфликта на Украине.

