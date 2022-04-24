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Иран задержал иностранное судно с контрабандным топливом

КСИР Ирана задержал иностранное судно с контрабандным топливом в Персидском заливе

Фото: Shutterstock

Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана задержал в водах Персидского залива иностранное судно с контрабандным топливом. Об этом сообщает агентство Mehr.

Власти республики не указали, под каким флагом экипаж осуществлял свою деятельность, однако отметили, что на корабле находилось около 200 тысяч литров контрабандных энергоносителей. Спецслужбы сняли с судна восемь человек и передали их судебным властям провинции Бушир.

Кроме того, КСИР провело проверку на пяти других иностранных кораблях, команды которых намеревались перегружать топливо на перехваченный танкер. Их лицензии на судоходство были изъяты для дальнейших разбирательств.

Ранее президент Ирана Ибрагим Раиси пригрозил нанести удар по территории Израиля, если его власти создадут любую угрозу для безопасности исламской республики. «Целью наших ВС станет сердце Израиля, и [вы] не будете в покое», — заявил политик.

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Алевтина Запольская
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