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Глава ДНР встретил Пасху в храме Мариуполя

Глава ДНР Денис Пушилин посетил пасхальную службу в храме Архистратига Михаила в Мариуполе

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин посетил пасхальную службу в храме Архистратига Божьего Михаила в Мариуполе. Об этом рассказало РИА Новости.

Служба прошла в храме, который пострадал от действий украинских военных. На богослужение пришли несколько сотен человек. Жители Мариуполя принесли на службу продукты для освящения: пасхальные куличи, крашеные яйца, бутылки с домашним вином.

Пушилин пообщался с прихожанами и настоятелем храма. «В этот светлый праздник Пасхи мне важно было находиться со своими земляками, им было тяжелее восемь лет. Потому что одно дело снаряды, мы привыкли к снарядам за эти восемь лет, а то, что пытались сотворить с их душами, с их сознанием, это действительно было непросто», — заявил Пушилин.

Ранее участница добровольного отряда, доставляющего гуманитарную помощь жителям Мариуполя, рассказала, что в храме «волонтеры собирают для сбора и раздачи местным жителям гуманитарной помощи».

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Николай Чигасов
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