Лидер немецкой оппозиции заявил о недостаточной военной поддержке Украины

Лидер ХДС Мерц обвинил руководство ФРГ в недостаточной военной поддержке Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц занимает недостаточно решительную и энергичную позицию в отношении военной помощи и поддержки для Украины, опасаясь открыто выступить против президента России Владимира Путина. Об этом заявил лидер немецкой оппозиционной партии «Христианский демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц, пишет РБК.

По словам политика, руководство ФРГ не осознает, что российские войска, в случае разгрома украинской армии, могут «выйти за пределы страны». «Канцлер бросает одну дымовую шашку за другой. Он скрывает, он молчит, он говорит только половину правды. Критика за границей растет, и Германия все больше изолируется», — обвинил Мерц правящую коалицию.

Он заверил, что поставки тяжелого вооружения для Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли бы поддержать, в том числе и безопасность самой Германии. Отказ от такого решения, как полагает оппозиционер, подорвет доверие Берлину в международном сообществе.

«Олаф Шольц не воспринимается как человек, обладающий сильным и стратегическим мышлением. Он все колеблется и колеблется», — заключил глава ХДС.

Ранее Шольц объяснил отказ Германии поставлять Украине тяжелое вооружение. Он заявил, что страна отправила украинской армии «все оружие, какое могла». Запасы немецких арсеналов, как утверждает канцлер, практически исчерпаны.