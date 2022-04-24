У лошади из Новой Зеландии нашли метамфетамин в крови

У спортивной лошади и ее жокея в Новой Зеландии в крови нашли метамфетамин

В Новой Зеландии у жокея Рошель Локетт и ее спортивной лошади в крови обнаружили следы метамфетамина после того, как они выиграли одну из гонок. Об этом сообщает издание New Zealand Herald.

Теперь спортсменка и ее лошадь получили трехлетнюю дисквалификацию от соревнований. Однако Локетт еще может вернуться на манеж, если продержится 18 месяцев без наркотиков. Также нарушителям предписали вернуть в бюджет гоночного клуба Отаки-маори, организовавшего соревнования, призовую сумму в 6720 новозеландских долларов (около 4 428 долларов США).