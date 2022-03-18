Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Мужчина вызвал полицию ради проверки качества наркотиков

Житель США попросил полицию проверить качество метамфетамина, который купил в баре

Фото: Hernando Country Sheriff's Office

Житель США вызвал полицию, чтобы проверить качество метамфетамина, который купил в баре. Об этом сообщает LADbible.

41-летний Томас Юджин Колуччи из штата Флорида позвонил в полицию и попросил проверить имевшийся у него наркотик. Американец сообщил, что приобрел вещество в местном баре, и предложил офицерам провести его официальную проверку, так как его действие оказалось не таким, как обычно.

Когда домой к мужчине прибыли полицейские, он предъявил им два пакетика с запрещенным веществом, объявил, что является «опытным наркоманом», а с этим товаром что-то явно не так. Он также сообщил, что таким образом хочет уберечь других людей от покупки некачественных наркотиков.

Материалы по теме:
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря
«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин» Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин»Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
13 декабря
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября

Полиция тут же арестовала Колуччи и доставила в участок. Позже ему предъявили обвинения в незаконном хранении наркотических средств и отпустили под залог в семь тысяч долларов (733,8 тысячи рублей).

Тем временем, офис шерифа округа Эрнандо начал рекламировать в социальных сетях новую услугу. «Если вы или ваши знакомые сомневаетесь в подлинности имеющихся у вас запрещенных веществ, офис шерифа округа Эрнандо рад предоставить эту услугу проверки бесплатно», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что полиция Великобритании 56 километров гналась за нарушителем с игрушечными водительскими правами. После задержания у преступника обнаружили большое количество марихуаны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Путин в разговоре с Макроном заявил об обстрелах Украиной Донбасса
Россияне начали активно покупать недвижимость в Дубае
Германия поставила Украине только пятую часть обещанных ракет
Разгневанные фермеры въехали в греческую столицу на тракторах
США ограничат в обслуживании почти сто летающих в России самолетов Boeing
Диетолог раскрыла пять полезных свойств спаржи
Постпред России при ООН предложил опровергнуть данные о лабораториях на Украине
Четверо мирных жителей погибли в ДНР из-за обстрелов украинских силовиков
Норвегия пострадала из-за спецоперации на Украине
Российские власти задумали разрешить «серый» импорт
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.