Мужчина вызвал полицию ради проверки качества наркотиков

Житель США попросил полицию проверить качество метамфетамина, который купил в баре

Житель США вызвал полицию, чтобы проверить качество метамфетамина, который купил в баре. Об этом сообщает LADbible.

41-летний Томас Юджин Колуччи из штата Флорида позвонил в полицию и попросил проверить имевшийся у него наркотик. Американец сообщил, что приобрел вещество в местном баре, и предложил офицерам провести его официальную проверку, так как его действие оказалось не таким, как обычно.

Когда домой к мужчине прибыли полицейские, он предъявил им два пакетика с запрещенным веществом, объявил, что является «опытным наркоманом», а с этим товаром что-то явно не так. Он также сообщил, что таким образом хочет уберечь других людей от покупки некачественных наркотиков.

Полиция тут же арестовала Колуччи и доставила в участок. Позже ему предъявили обвинения в незаконном хранении наркотических средств и отпустили под залог в семь тысяч долларов (733,8 тысячи рублей).

Тем временем, офис шерифа округа Эрнандо начал рекламировать в социальных сетях новую услугу. «Если вы или ваши знакомые сомневаетесь в подлинности имеющихся у вас запрещенных веществ, офис шерифа округа Эрнандо рад предоставить эту услугу проверки бесплатно», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что полиция Великобритании 56 километров гналась за нарушителем с игрушечными водительскими правами. После задержания у преступника обнаружили большое количество марихуаны.

