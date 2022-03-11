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Полиция 56 километров гналась за преступником с игрушечными правами

Полиция устроила погоню за нарушителем с водительскими правами из Леголенда

Фото: Jason Cairnduff / Reuters

В Великобритании у преступника, за которым полиция устроила погоню длиной в 56 километров, при задержании нашли игрушечные водительские права. Об этом сообщает Metro.

За 21-летним водителем гнались несколько экипажей патрульной службы и вертолет. Правоохранители попытались задержать нарушителя в Лондоне, однако он не остановился, и полицейским пришлось преследовать его автомобиль до графства Кент, где у преступника кончился бензин.

При обыске у мужчины не нашлось никаких документов, кроме детского водительского удостоверения, которое он получил в два года в развлекательном парке Леголенд в Виндзоре, графство Беркшир. Чтобы получить такой документ, дети должны покататься по территории парка на электромобиле, собранном из кубиков Lego.

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Как рассказали полицейские, задержавшие преступника, кроме детского водительского удостоверения, в его автомобиле обнаружили большое количество марихуаны. В данный момент нарушитель отпущен под залог до 1 сентября 2022 года. Его ждет суд по обвинению в опасном вождении, хранении наркотиков и вождении без страховки и прав.

Ранее сообщалось, что британский заключенный похвастался в сети условиями своего содержания и вызвал гнев соотечественников. В его камере нашлось место для большого телевизора, кресла и других дорогих вещей.

Никита Савин
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