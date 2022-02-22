Заключенный похвастался условиями содержания и разозлил пользователей сети

Преступник из Великобритании похвастался в сети роскошными условиями содержания в тюрьме и разозлил соотечественников. Об этом сообщает Daily Mail.

Заключенный прославился после того, как начал выкладывать в соцсети фотографии и видеоролики из тюремной камеры, показав детали своего быта. К удивлению многих британцев, место его заключения больше напоминает гостиничный номер, а не тюрьму. В небольшом помещении нашлось место для кожаного кресла, широкоэкранного телевизора, аудиосистемы, стационарного телефона и увлажнителя воздуха.

Пользователи выдвинули предположение, что мужчина отбывает семилетний срок, так как на его странице присутствует эмодзи с замком и подписью 2018-2025. Помимо бытовых приборов, преступник похвастался брендовой одеждой. В частности на одном из видео он и его друг одеты в футболки торговой марки DSquared, которые стоят по 100 фунтов стерлингов (более 10 тысяч рублей).

Многие британцы, наткнувшиеся на страницу преступника, пришли в недоумение и разозлились, увидев условия его содержания. «Просто невероятно, что мои налоги идут на это!» — написала одна из них.

«Я одинокая мать троих детей, которая работает и спит на полу, чтобы у них было все. Думаю, я могла бы нарушить закон ради собственной кровати и покоя», — заявила другая.

Один из пользователей высказал предположение, что преступник содержится в тюрьме категории D. К заключенным этой категории применяются минимальные ограничения, и они имеют право работать за пределами тюрьмы. Другие заметили, что в камере железная дверь, а значит хозяин аккаунта все же не может покидать место заключения.

Журналисты Daily Mail уже обратились за комментариями в Тюремную службу Ее Величества, однако официальных комментариев от представителей ведомства пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Великобритании задержали преступника, чья фотография свела с ума тысячи женщин. Многие британки нашли бандита очень привлекательным и начали признаваться ему в любви.