Фото сексуального преступника свело с ума тысячи женщин

В Великобритании задержали преступника, чье фото завирусилось в сети и свело с ума тысячи женщин. Об этом сообщает The Independent.

37-летний Джонатан Кэхилл получил тюремный срок за ограбление. Через некоторое время мужчину выпустили по УДО, а в конце января он нарушил условия освобождения и пустился в бега.

Однако после того как полиция графства Уэст-Йоркшир выложила снимок уголовника, сделанный после первого задержания, у него появилась целая армия добровольных помощниц. Благодаря привлекательной внешности Кэхилл мгновенно превратился в «самого сексуального преступника» Великобритании, а тысячи влюбленных женщин принялись осаждать страницу полицейского управления в сети, признаваясь в комментариях грабителю в любви.

«У меня тоже есть наручники», — сообщила одна из очарованных Кэхиллом британок. «Если я его найду, можно оставить его себе?» — поинтересовалась другая. «Надеюсь, он там не мерзнет? У меня есть свободная комната, если он захочет… и пара наручников», — написала третья.

По признанию женщин, их привлекли правильные черты и лица преступника, спортивная фигура и «пронзительные голубые глаза». Многие описали его как «фитнес-уголовника» и «преступно сексуального».

К разочарованию поклонниц, надеявшихся на встречу с Кэхиллом, полиции Уэст-Йоркшира удалось задержать его и вернуть в тюрьму в течение недели. Впрочем, это обстоятельство не повлияло на интерес к грабителю. «Предложение держать его у меня под домашним арестом, если тюрьмы переполнены, остается в силе», — напомнила некая Лена Кунифф.

Правоохранители считают, что внезапно вспыхнувшая страсть британок к Кэхиллу помогла задержать его в кратчайшие сроки, так как его фото в считаные часы разлетелось по социальным сетям, и долго скрываться при такой популярности было просто невозможно.

В 2018 году сообщалось, что в Китае была обнаружена «самая красивая преступница». Фотография мошенницы Цинчэнь Цзинцзин вызвала восхищение пользователей сети.