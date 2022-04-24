SpaceX сообщила о проблемах с возвращением космических туристов с МКС

SpaceX перенесла возвращение первых космических туристов с МКС из-за погодных условий

Американская компания SpaceX сообщила о возникновении проблем с возвращением первых космических туристов с Международной космической станции (МКС). Из-за погодных условий им придется остаться там до понедельника, 25 апреля, передает РИА Новости.

«Отстыковка астронавтов миссии Ax-1 от Международной космической станции отложена не ранее, чем до воскресенья, 24 апреля в связи с плохими погодными условиями на посадочных площадках SpaceX», — сказано в сообщении.

Отмечается, что перенесенное возвращение туристов планируется в ночь с 24 на 25 апреля. Приземление аппарата должно произойти в понедельник вечером.

Ранее сообщалось, что SpaceX запустила одновременно 53 спутника Starlink на околоземную орбиту с помощью собственных двухступенчатых ракет Falcon 9. Старт с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, состоялся в 13:51 по времени восточного побережья США (20:51 по московскому времени). Через 8,5 минуты после старта ракеты ее первая ступень в автоматическом режиме опустилась на плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане.