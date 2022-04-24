Раскрыты подробности лечения раненых моряков с крейсера «Москва»

Восемь моряков с затонувшего крейсера «Москва» вскоре вернутся на службу

Легкораненые матросы, служившие на затонувшем флагмане Черноморского флота крейсере «Москва», завершают лечение в госпитале Севастополя и вскоре вернутся на службу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора города Михаила Развожаева.

По данным пресс-службы, восемь военных чувствуют себя хорошо и находятся в финальной стадии выздоровления. Они готовы продолжить службу на других кораблях.

«О вас переживают и помнят. Только мне лично ежедневно пишут десятки севастопольцев, которые интересуются вашей судьбой», — цитирует пресс-служба обращение губернатора к морякам. Подробности лечения других пострадавших на судне пока не раскрываются.

Ночью 14 апреля Минобороны России сообщило о серьезных повреждениях на флагмане Черноморского флота ракетном крейсере «Москва». Причиной ЧП стал пожар от детонации боезапаса.

Позднее военное ведомство заявило, что корабль утонул при буксировке, которая, по его данным, происходила в условиях штормового волнения. Уточнялось, что экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота.