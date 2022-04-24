В России подсчитали ущерб от преступлений за три месяца 2022 года

МВД: ущерб от преступлений в России за три месяца 2022 года составил 123 млрд рублей

МВД России подсчитало ущерб от преступлений за первые три месяца 2022 года, он составил 123 миллиарда рублей, это на 8,8 процента меньше, чем в аналогичный период 2021 года, передает ТАСС.

Основная часть ущерба (90,5 процента) приходится на правонарушения, совершенные в городах и поселках городского типа.

МВД отмечает, что в первом квартале текущего года на 3,2 процента сократилось количество преступлений экономической направленности, всего в этой категории правоохранительными органами выявлено 39,2 тысячи случаев.

Общее количество правонарушений за первые три месяца 2022 года сократилось на 3,8 процента и составило 483 тысячи. В 65 регионах России наблюдается снижение числа регистрируемых преступлений, в 20 происходит рост.

Ранее стало известно, что инспекторов ГИБДД научат выявлять нетрезвых водителей. Научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России и столичный центр наркологии создали соответствующее обучающее пособие.

