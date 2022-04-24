Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России подсчитали ущерб от преступлений за три месяца 2022 года

МВД: ущерб от преступлений в России за три месяца 2022 года составил 123 млрд рублей

Фото: Nikolay Gyngazov/ Globallookpress.com

МВД России подсчитало ущерб от преступлений за первые три месяца 2022 года, он составил 123 миллиарда рублей, это на 8,8 процента меньше, чем в аналогичный период 2021 года, передает ТАСС.

Основная часть ущерба (90,5 процента) приходится на правонарушения, совершенные в городах и поселках городского типа.
МВД отмечает, что в первом квартале текущего года на 3,2 процента сократилось количество преступлений экономической направленности, всего в этой категории правоохранительными органами выявлено 39,2 тысячи случаев.

Общее количество правонарушений за первые три месяца 2022 года сократилось на 3,8 процента и составило 483 тысячи. В 65 регионах России наблюдается снижение числа регистрируемых преступлений, в 20 происходит рост.

Ранее стало известно, что инспекторов ГИБДД научат выявлять нетрезвых водителей. Научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России и столичный центр наркологии создали соответствующее обучающее пособие.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский назвал условие для выхода Киева из переговоров с Россией
Китай займется нейтрализацией опасных для Земли астероидов
Кинолог предупредил об опасности человеческих лекарств для собак
В России подсчитали ущерб от преступлений за три месяца 2022 года
Найден способ замедлить старение с помощью ходьбы
В США Байдена осудили за слова о «геноциде» украинцев
Диетолог заявила об опасности «французского завтрака»
В России создали каменную бумагу
Режиссер Кубаев возмутился избиением российской актрисы украинскими беженцами
Российские военные разминировали дома в Херсонской области
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.