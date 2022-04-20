Инспекторов ГИБДД научат выявлять нетрезвых водителей

«Ъ»: в МВД создали пособие для инспекторов ГИБДД по выявлению нетрезвых водителей

Научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России и столичный центр наркологии создали обучающее пособие для инспекторов ГИБДД по выявлению нетрезвых водителей. Об этом в среду, 20 апреля, пишет «Коммерсантъ».

Рецензентом документа выступил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн. Авторы пособия рекомендуют усиливать наряды ДПС в дни, когда наблюдается наибольшая доля «пьяных» аварий, например, 1 января, 2 и 9 мая, 23 февраля и 8 марта.

Выявлять пьяных водителей предлагается для начала «на глазок» — по манере вождения. Среди характерных черт названы «виляние» в пределах полосы, езда «с сильно заниженной скоростью», движение без ближнего света, «замедленная реакция на сигналы светофора», а также резкое изменение стиля вождения при виде наряда ДПС.

В пособии отмечается, что водители, находящиеся под воздействием алкоголя, становятся «чрезмерно аккуратными и осторожными». Чаще всего они резко останавливаются, а из-за плохого восприятия обстановки или слишком близко, или очень далеко от линии остановки.

Капитан полиции в отставке, бывший сотрудник ГИБДД, основатель общественного проекта «Подслушано у ДПС» Валентин Ильинов в беседе с изданием отметил, что большая часть описанных в пособии вещей сотрудникам ГИБДД известна. При этом он усомнился в том, что большинство инспекторов прочитает 100-страничный документ. По его мнению, необходимы более короткие и емкие методички. Нарколог Александр Ковтун заметил, что с медицинской точки зрения пособие составлено грамотно, однако без практических занятий с сотрудниками документ не имеет смысла.

Ранее сообщалось, что ГИБДД прекратит штрафовать водителей за мелкие нарушения правил. Согласно заявлению, Госавтоинспекция не станет привлекать к ответственности водителей за малозначительные нарушения ПДД, однако будет усиленно бороться с пьяным вождением.

