ГИБДД прекратит штрафовать за мелкие нарушения правил

ГИБДД не станет штрафовать за мелкие нарушения ПДД, вроде неисправности стеклоомывателей

ГИБДД прекратит штрафовать водителей за мелкие нарушения правил, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ГУОБДД МВД России.

Согласно заявлению, Госавтоинспекция не станет привлекать к ответственности водителей за малозначительные нарушения ПДД, однако будет усиленно бороться с пьяным вождением. «Основная деятельность Госавтоинспекции будет сосредоточена на предупреждении и пресечении не относящихся к категории малозначительных правонарушений в области дорожного движения, непосредственно способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий», — заявил собеседник агентства.

К таким правонарушениям относятся действия или бездействие, которые содержат признаки административного правонарушения, но с учетом размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляют существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений, вроде отсутствия предусмотренных конструкцией брызговиков на легковых машинах или неисправности предусмотренных конструкцией автомобиля стеклоомывателей.

Ранее в России предложили рассылать штрафы с камер пешеходам и велосипедистам. Вице-президент национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр указал на то, что сейчас автоматически выписанные штрафы приходят только автомобилистам, при этом правила дорожного движения нарушают не только они.