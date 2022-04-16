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Штрафы с камер предложили распространить на пешеходов

«Известия»: штрафы с камер предложили распространить на пешеходов и велосипедистов

Фото: Anton Belitsky / Russian Look

В России предложили рассылать штрафы с камер пешеходам и велосипедистам. Об этом пишут «Известия».

Вице-президент национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр указал на то, что сейчас автоматически выписанные штрафы приходят только автомобилистам, при этом правила дорожного движения нарушают не только они. В частности, эксперт считает, что систему распознавания лиц, которая используется в московском метро для оплаты проезда Face ID, можно адаптировать для оформления штрафов пешеходам, переходящим дорогу на красный свет или не по переходу, а также велосипедистам и скутеристам, которые в нарушение ПДД едут по тротуару.

Ранее сообщалось, что в Госдуме появился законопроект, ограничивающий применение дорожных камер. В нем впервые на законодательном уровне появится перечень случаев, когда камеру разрешено устанавливать и выносить с ее помощью штрафы. Так, приборы разрешат ставить в местах, определенных по итогам аудита безопасности движения, а также на аварийно-опасных участках дорог.

4 апреля стало известно, что в 2021 году общая сумма наложенных с помощью дорожных камер штрафов ГИБДД впервые превысила 100 миллиардов рублей. Всего было вынесено более 160 миллионов постановлений. Треть всех штрафов пришлась на Москву и Московскую область (41 миллиард рублей), но оплачена была лишь половина.

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Марина Совина
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