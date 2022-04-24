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В Боснии и Герцеговине призвали наказать уехавших воевать за ВСУ граждан

Экс-президент Республики Сербской Додик призвал наказать уехавших воевать за ВСУ граждан

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Граждане Боснии и Герцеговины, уехавшие на Украину воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), должны по возвращении в страну понести уголовную ответственность. Об этом заявил сербский член президиума Боснии и Герцеговины, бывший президент Республики Сербской Милорад Додик, передает RuSerbia.

Политик призвал наказать наемников в соответствии с боснийским законодательством. «Очевидно, что это сделано втайне, мимо институтов власти и каждый, кто вернется, должен быть наказан по действующим законам», — указал он.

В марте Додик заявил, что европейская страна отказывается вводить санкции против России или иные ограничения. Однако он отметил, что среди представителей мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины есть те, кто поддерживает введение рестрикций и пытаются воспользоваться для этой цели процедурным присутствием своих послов в ООН и Европейском союзе.

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Виктория Кондратьева
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