Европейская страна отказалась вводить санкции против России

Босния и Герцеговина не будет вводить санкции против РФ, заявил член Президиума Додик

Член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что европейская страна отказывается вводить санкции против России или иные ограничения. Его слова приводят «Известия».

«Босния не ввела санкции, для этого не существует соответствующего решения. Его нет ни в Президиуме Боснии и Герцеговины, ни в парламенте, ни в каком-либо другом органе на уровне всей страны», — подчеркнул политик.

Додик отметил, что среди представителей мусульмано- хорватской Федерации Боснии и Герцеговины есть те, кто поддерживает введение рестрикций и пытаются воспользоваться для этой цели процедурным присутствием своих послов в ООН и Европейском союзе.

Член Президиума добавил, что это ожидаемо со стороны мусульманского энтитета, однако сербы выступают против. В частности, Босния и Герцеговина не ввела запрет на пролет российских воздушных судов за счет их присутствия в системе авиационного контроля.

Додик также указал, что государство не может вступить в НАТО без согласия Республики Сербской и придерживается нейтральной позиции и отказа от вступления в военные блоки с 2017 года. Вхождение в состав Североатлантического альянса невозможно без согласия всех энтитетов.

Ранее, 13 марта, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара отказывается присоединяться к санкциям Запада против России. По словам министра, ограничительные меры не принесут желаемых результатов.

25 февраля президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить рестрикции против Москвы. Он подчеркнул, что страна уважает нормы международного права, но хорошо понимает свои нужды и, невзирая на желания других, имеет свои национальные интересы, уважает традиционную дружбу.

