Финляндия временно прекратила поставки электроэнергии из России из-за пуска новой АЭС

Финляндия приняла решение полностью прекратить поставки электроэнергии из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финскую компанию Fingrid, занимающуюся электроэнергией в стране.

Решение является временным и принято в связи с пусконаладочными работами на атомной электростанции «Олкилуото-3». Планировалось, что испытания должны проводиться в условиях, когда поставки электроэнергии из России будут равны нулю. Испытания прошли 24 апреля в 10:30 утра по местному времени. В Fingrid отметили, что все работы прошли по плану.

Доцент группы исследования рынка электроэнергии в Технологическом университете Лаппеенранта-Лахти Юкка Лассила отметил, что сокращение зависимости от российской энергии связано с защитой Финляндии от возможных действий России при вступлении страны в НАТО.

Ранее появилась информация о том, что Финляндия с воскресенья, 24 апреля, сократит объем поставок электроэнергии из России с 1300 до 900 мегаватт. При этом экспортная мощность из Финляндии в Россию не изменится и сохранится на уровне 320 мегаватт.