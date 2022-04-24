Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Финляндия временно прекратила поставки электроэнергии из России

Финляндия временно прекратила поставки электроэнергии из России из-за пуска новой АЭС

Фото: Shutterstock

Финляндия приняла решение полностью прекратить поставки электроэнергии из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финскую компанию Fingrid, занимающуюся электроэнергией в стране.

Решение является временным и принято в связи с пусконаладочными работами на атомной электростанции «Олкилуото-3». Планировалось, что испытания должны проводиться в условиях, когда поставки электроэнергии из России будут равны нулю. Испытания прошли 24 апреля в 10:30 утра по местному времени. В Fingrid отметили, что все работы прошли по плану.

Доцент группы исследования рынка электроэнергии в Технологическом университете Лаппеенранта-Лахти Юкка Лассила отметил, что сокращение зависимости от российской энергии связано с защитой Финляндии от возможных действий России при вступлении страны в НАТО.

Ранее появилась информация о том, что Финляндия с воскресенья, 24 апреля, сократит объем поставок электроэнергии из России с 1300 до 900 мегаватт. При этом экспортная мощность из Финляндии в Россию не изменится и сохранится на уровне 320 мегаватт.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Российский посол в США заявил о блокировке работы посольства Вашингтоном
Названы прически для визуального омоложения лица
В Италии поставили под сомнение эффективность санкций против России
Финляндия временно прекратила поставки электроэнергии из России
Иран задержал иностранное судно с контрабандным топливом
Вильфанд спрогнозировал москвичам резкие перемены погоды
Роспотребнадзор оценил риски завоза нового неизвестного гепатита в Россию
Хаматовой предложили способ заработать деньги после отъезда из России
В России заблокировали один из самых популярных шахматных порталов
Литва предложила ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.