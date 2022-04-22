Финляндия резко сократит импорт российской электроэнергии

Финляндия на треть сократит импорт российской электроэнергии с 24 апреля

Финляндия с 24 апреля на треть сократит импорт российской электроэнергии. Об этом говорится на сайте финской электросетевой компании Fingrid.

В компании отметили, что пропускная способность российских трансграничных линий будет резко ограничена, чтобы обеспечить «эксплуатационную надежность». Необходимость меры Fingrid объяснила «изменившейся международной ситуацией». С 24 апреля импортная мощность не будет превышать 900 мегаватт, в то время как сейчас она составляет 1,3 тысячи мегаватт.

Экспортная мощность из Финляндии в Россию не изменится и сохранится на уровне 320 мегаватт. Пропускная способность других трансграничных соединений останется неизменной.

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил, что страны Балтии не будут покупать российский газ. Латвия, Литва и Эстония в настоящий момент не импортируют газ из России и в дальнейшем будут сотрудничать, чтобы обеспечить достаточное количество газа без российских поставок. О готовности закупать газ на международном рынке заявила и Молдавия. По словам министра инфраструктуры страны Андрея Спыну, молдавская сторона не получила ответ на просьбы отсрочить проведение аудита и может покупать топливо у других стран вместо России.