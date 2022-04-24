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Киргизия запретила прокат российских фильмов о Донбассе

Киргизия запретила прокат трех российских фильмов о Донбассе из-за «позиции нейтралитета»

Фото: Pixabay

Власти Киргизии запретили в стране прокат трех российских фильмов, рассказывающих о событиях в Донбассе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на министра культуры страны Азамата Жаманкулова.

Речь идет о снятых в 2019 году фильмах «Донбасс. Окраина», «Ополченочка» и «Солнцепек», которые должны были быть показаны на фестивале «Время правды» в культурном центре «Гармония». В понедельник, 18 апреля, там обратились в государственный киноцентр «Кыргызтасмасы», чтобы получить разрешение на показ этих фильмов, однако получили отказ.

Жаманкулов заявил, что отзыв прокатной лицензии связан с «нынешней международной ситуацией» и позицией нейтралитета, которой придерживаются власти Киргизии.

Ранее в Киргизии попросили не использовать символ Z на шествиях «Бессмертного полка», которые планируется провести в республике на День победы.

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Роман Кирьянов
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