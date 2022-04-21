В Киргизии попросили не использовать символ Z на шествии «Бессмертного полка»

В ГКНБ Киргизии призвали граждан не использовать символ Z на шествии «Бессмертного полка»

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии попросил граждан не использовать символ Z во время шествия «Бессмертного полка» в республике. Соответствующее обращение было опубликовано на сайте ведомства.

В ГКНБ призвали организации, сдающие в аренду карнавальные костюмы, «не сдавать напрокат способствующие разжиганию межнациональной розни военную форму и костюмы с символом Z». Там также попросили горожан «не надевать указанную форму» на шествие «Бессмертного полка», которое состоится 9 мая.

«ГКНБ предупреждает об ответственности, предусмотренной законодательством Кыргызской Республики за действия, направленные на разжигание межнациональной розни», — подчеркнули в ведомстве.

20 апреля полиция Эстонии сообщила, что в республике вводится временный запрет на публичные собрания с использованием георгиевских ленточек, флагов России и СССР и советской военной формы. Позднее эстонский парламент принял закон, запрещающий демонстрацию символики, связанной с военной агрессией. За нарушение новой нормы законодательства гражданам грозят штрафы или арест.