В Италии поставили под сомнение эффективность санкций против России

В Италии сочли санкции против России неэффективными и призвали прибегнуть к дипломатии

Санкции против России, призванные нанести ей экономический урон, лишь нанесут больший урон экономике Европейского союза (ЕС). Об этом заявил бывший замминистра экономического развития Италии Мишель Герачи, передает РИА Новости.

«Мы все делаем не так. Мы вводим запреты на экспорт, которые только навредят нам», — сказал он, приведя в пример запрет ЕС на экспорт в Россию предметов роскоши.

Герачи поставил под сомнение эффективность западных экономических рестрикций и призвал прибегнуть к дипломатии с российской стороной. «Нам нужно ехать не только в Киев. Нам нужно ехать в Москву», — подытожил он.

Ранее неэффективными санкции сочли в Японии. Доктор экономических наук Дзюнъити Ядова в статье для японского издания Shukan Gendai заявил, что отключение России от международной системы SWIFT не оказало должного эффекта.

Эксперт отметил, что под ограничительные меры попали только семь российских банков, на долю которых приходится всего 30 процентов совокупных банковских активов. При этом несколько крупнейших банков избежали санкций, напомнил он.