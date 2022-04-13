В Японии сочли санкции против России неэффективными

Японский экономист Ядова: санкции по отключению России от SWIFT оказались неэффективны

Отключение России от международной системы SWIFT не оказало должного эффекта. Об этом рассказал доктор экономических наук Дзюнъити Ядова в статье для японского издания Shukan Gendai.

Эксперт отметил, под ограничительные меры попали только семь российских банков, на долю которых приходится всего 30 процентов совокупных банковских активов. При этом несколько крупнейших банков избежали санкций, напомнил он. Экономист также рассказал, что в России более 300 банков, которые являются членами SWIFT. По его словам, если ввести рестрикции против всего финансового сектора, то «все эти 300 линий будут остановлены», но в настоящее время это далеко не так.

Помимо этого, Дзюнъити Ядова указал на то, что санкции по отключению России от SWIFT, которые изначально воспринимались как определяющие, оказались малоэффективны из-за зависимости западных стран от российских энергоресурсов.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что из-за западных санкций страны БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) ускорят работу по созданию аналога SWIFT — собственной системы обмена финансовыми сообщениями. Организация также активнее займется созданием независимого рейтингового агентства, интеграцией платежных систем и использованием нацвалют по экспортно-импортным операциям.

В начале марта ЕС отключил от международной межбанковской системы SWIFT 7 российских банков — ВТБ, банк «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. 8 апреля блок объявил, что полностью заморозил активы четырех организаций из этого списка с намерением «полностью отрезать их от рынков Евросоюза».