Министр финансов Силуанов рассказал о создании аналога SWIFT странами БРИКС

Страны БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) ускорят работу по созданию аналога SWIFT — собственной системы обмена финансовыми сообщениями из-за западных санкций, заявил министр финансов Антон Силуанов на встрече с коллегами из указанных стран и управляющими их центральными банками. Его слова передает РИА Новости.

Организация также активнее займется созданием независимого рейтингового агентства, интеграцией платежных систем и использованием нацвалют по экспортно-импортным операциям. Силуанов подчеркнул, что новые ограничения в отношении России разрушают фундамент международной валютно-финансовой системы, основанной на долларе, и грозят серьезным кризисом. Тем не менее, страны БРИКС располагают всеми инструментами, чтобы смягчить его последствия и для себя, и для мировой экономики, считает глава Минфина.

По прогнозу Силуанова, рост цен на продовольствие и сырье, спровоцированный санкциями, ударит по бедным странам. «Запреты на расчеты, разрыв производственных и логистических цепочек, меры экспортного контроля и импортные запреты — все эти ограничения бьют по мировой экономике», — добавил министр.

В начале марта ЕС отключил от международной межбанковской системы SWIFT 7 российских банков — ВТБ, банк «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. 8 апреля блок объявил, что полностью заморозил активы четырех организаций из этого списка с намерением «полностью отрезать их от рынков Евросоюза».