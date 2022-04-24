В Австрии заявили о планах Евросоюза отказаться от газа России к 2027 году

Министр энергетики Австрии заявила о планах ЕС отказаться от газа России к 2027 году

Министр по делам энергетики и климата Австрии Леоноре Гевесслер заявила о планах Евросоюза отказаться от российского газа к 2027 году. Ее слова приводит РБК.

Она отметила, что ЕС зависит от российского газа на 80 процентов. В связи с этим Гевесслер подчеркнула, что ЕС должен избавиться от этой зависимости, поскольку она делает европейские страны «уязвимыми перед шантажом и повышает цены». При этом министр отметила, что достичь этого можно будет только в том случае, если все страны ЕС «будут работать слаженно».

Австрийский министр также перечислила три шага, которые должны помочь ЕС добиться поставленных целей. Во-первых, по ее мнению, Европе необходимо перейти на альтернативные источники энергии и сократить потребление газа. Кроме того, ЕС нужно начать самостоятельно производить биогаз и возобновляемый водород. Помимо этого необходимо наладить поставки энергоресурсов из других стран.

Ранее заместитель председателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова предупредила, что некоторые страны Европейского союза (ЕС) столкнутся с энергокризисом при введении полного эмбарго на газ из России