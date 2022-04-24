Экономист напомнила о выплатах ветеранам ко Дню Победы

Экономист Сорокина напомнила о выплатах в размере 10 тысяч рублей ветеранам ко Дню Победы

Доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Лариса Сорокина напомнила о выплате ветеранам ко Дню Победы в беседе с агентством «Прайм».

По словам экономиста, в апреле 2019-го президент России Владимир Путин подписал Указ о ежегодной выплате ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей. Таким образом, ежегодные выплаты получат россияне, а также постоянно проживающие в Латвии, Литве и Эстонии.

Получить выплаты могут инвалиды Великой Отечественной войны и участники Великой Отечественной войны. Среди них есть военные, которые находились в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, а также партизаны и члены подпольных организаций. Кроме того, выплаты положены военнослужащим органов внутренних дел и органов государственной безопасности, лицам вольнонаемного состава, сотрудникам разведки и контрразведки.

На выплаты могут претендовать сотрудники предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, работники культуры и искусства, корреспонденты центральных газет, журналов, ТАСС, Совинформбюро и радио, кинооператоры Центральной студии документальных фильмов, и другие.

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова заявила, что в России пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные выплаты и доплаты от государства. Они могут быть разовыми или ежемесячными, регионального или федерального уровня.