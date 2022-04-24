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Стало известно о «распродаже» у саудовских принцев

WSJ сообщила, что саудовские принцы распродают имущество и недвижимость в Европе и США

Фото: Unsplash

Саудовские принцы из правящей в стране династии распродают имущество и недвижимость в Европе и США. Об этом стало известно The Wall Street Journal (WSJ).

Общая стоимость проданного имущества за последние три года составила более 600 миллионов долларов.

Источники издания уверены, что такое поведение связано с действиями наследного принца Саудовской Аравии Мухаммед бен Салмана, который лишил родственников источников пополнения личного бюджета. Многие члены династии решили сократить активы из-за экономических проблем, а также для того, чтобы не привлекать к себе внимание.

Ранее опрошенные «Лентой.ру» финансовые аналитики рекомендовали воздержаться от каких-либо действий в отношении своих активов в условиях высокой волатильности рубля.

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Роман Кирьянов
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