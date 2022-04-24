Пушков заявил о стратегическом курсе ФРГ на сворачивание отношений с Россией

Сенатор Пушков заявил, что ФРГ выбрала стратегический курс на сворачивание отношений с РФ

Сенатор Алексей Пушков заявил, что ФРГ выбрала стратегический курс на сворачивание отношений с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

«Курс на сворачивание отношений с Россией — курс не временный, а стратегический для Германии», — отметил Пушков, добавив, что поддержание минимального диалога с Москвой, как и продолжающиеся закупки энергоносителей из РФ, не противоречат этому «стратегическому разрыву».

«Такова новая реальность. Из нее и следует исходить», — заявил он.

Ранее немецкое издание Compact предрекло крах Германии из-за введения антироссийских санкций. Обозреватель призвал немецкие власти заключить с российской стороной договор, который гарантировал бы нейтралитет со стороны Украины. Также он считает, что необходимо прекратить поставки вооружения Киеву.