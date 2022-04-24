В России призвали судить ВОЗ за экономический кризис

Сенатор Россель призвал ВОЗ ответить за экономический коллапс и биологическую войну в мире

Сенатор, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель выступил с заявлением в поддержку губернатора Курганской области Вадима Шумкова, который потребовал провести международный суд над членами Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ). Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

Россель призвал ответить ВОЗ за экономический кризис и биологическую войну в мире. По его мнению, организация давно дискредитировала себя. Российский сенатор также обвинил ВОЗ в совершении «преступления века».

«За массовые смерти, за экономический коллапс в мире должны ответить те, кто был заинтересован в развязывании биологической войны! ВОЗ уже давно дискредитировала себя, а после событий 2019–2022 года, безусловно, требуется серьезное расследование всех ее действий и лиц, которые стояли за организацией, финансируя это преступление века и его информационную поддержку!» — заявил политик.

Ранее Шумков призвал провести трибунал над зачинателями и бенефициарами пандемии COVID-19. Официальную версию о нулевом пациенте, которому коронавирус передался от летучей мыши, политик считает несостоятельной.