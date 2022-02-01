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Российский губернатор захотел трибунала над «зачинателями» пандемии коронавируса

Губернатор Шумков: необходим трибунал над зачинателями и бенефициарами пандемии

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Губернатор Курганской области Вадим Шумков на своей странице во «ВКонтакте» заявил, что по итогам пандемии необходимо провести международное расследование и трибунал над ее «зачинателями».

«Если и эта пандемия не закончится полноценным международным расследованием и международным трибуналом над ее зачинателями и бенефициарами, как судили ранее военных преступников, то наш мир могут ждать новые испытания», — заявил российский губернатор.

По словам Шумкова, ему хватило образования в советской школе, а также изучения логики и критического мышления в «классическом университете», чтобы понять несостоятельность официальной версии о нулевом пациенте, которому коронавирус передался от летучей мыши.

Точно так же Шумков отказывается верить в то, что ранее свиной и птичий грипп начались с «нулевой» свиньи и курицы.

Курганский губернатор считает, что пандемия — одна из форм войны, которую ведут западные государства ради сверхприбылей. На это якобы указывают связи международных медицинских организаций с собственниками крупнейших фармакологических компаний, а также десятки иностранных биолабораторий на территории бывших республик СССР.

«Остальное как в обычной войне — вирус распространяется, люди гибнут, отдельные корпорации и лица богатеют. Отличие от обычной войны: разве что не рвутся снаряды и ракеты, а вместо корпораций ВПК зарабатывают иные бенефициары», — резюмировал губернатор.

Ранее специалисты АНО «Диалог» перечислили основные мифы, популярные у противников вакцинации. Многие из них считают, что коронавируса не существует, а пандемия является результатом заговора мировых правительств и крупных медицинских компаний.

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Роман Кирьянов
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