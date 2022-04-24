Аналитик объяснил скорое прекращение укрепления рубля

Аналитик объяснил, что укреплению рублю способствовал рост предложения валюты на рынке

Главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич объяснил агентству «Прайм», что сильному укреплению российской валюты, которое наблюдалось в последнее время, способствовал рост предложения иностранной валюты на рынке.

По его словам, экспортеры в рамках подготовки к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 апреля, предъявляли дополнительный спрос на рублевую ликвидность, которая пойдет на выплату налогов, в частности НДПИ.

Аналитик отметил, что, учитывая слабый спрос на валюту, вызванный снижением импорта из-за разрыва цепочек поставок. «Повышенное предложение привело к существенному снижению доллара и евро по отношению к рублю», — сказал Зварич.

При этом уже на следующей неделе основные мировые валюты, доллар и евро, могут перейти к восстановлению. По мнению эксперта, это будем способствовать тому, что будет снижение поддержки рубля со стороны экспортеров в виду прохождения пика налоговых выплат и смягчения валютного регулирования.

Ранее старший аналитик ИК «РУСС-ИНВЕСТ» Роман Блинов объяснил россиянам опасность бесконечного укрепления рубля. Как считает Блинов, слишком заигрываться с ценообразованием не стоит, даже принимая во внимание успешный опыт Банка России в этом вопросе. Допускается, что в определенный момент это возымеет обратный эффект.