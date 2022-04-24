Российские подростки массово заявили о готовности подрабатывать летом

SuperJob: каждый шестой подросток сообщил о готовности подрабатывать на летних каникулах

Российские подростки массово собрались подрабатывать на летних каникулах — о такой готовности заявил каждый шестой родитель (15 процентов), у которого есть дети в возрасте 14–17 лет. Об этом со ссылкой результаты опроса SuperJob сообщает РБК.

При этом чаще всего школьники рассматривали для подработки профессии курьера, промоутера, официанта, помощника вожатого или сотрудника пункта выдачи заказов.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом число родителей, чей ребенок-подросток пожелал выйти на подработку летом, не изменилось. Однако стало больше тех, у кого дети не определились с ответом (41 против 35 процентов), меньше — тех, чьи дети не выразили желания работать летом (44 против 50 процентов).

12 апреля сообщалось, что россияне назвали лучший возраст для трудоустройства. Согласно данным SuperJob, меньше всего сложностей с поиском работы испытывают мужчины в возрасте 30–32 лет.