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Россияне назвали лучший возраст для трудоустройства

Опрос SuperJob: меньше всего сложностей с поиском работы испытывают мужчины в 30–32 года

Фото: Pixabay

Меньше всего сложностей с поиском работы испытывают мужчины в 30–32 года, женщины — в 32–35 лет. Такой возраст назвали респонденты в опросе сервиса по поиску работы SuperJob, пишет РБК.

Трудности в поиске работы опрошенные в возрасте 30–35 лет в среднем оценили на 5,7 балла. При этом молодые соискатели (18–20 лет) оценили сложности трудоустройства уже на 7,3 балла, к 30 годам балл постепенно снижается. Наименее лучший возраст для трудоустройства на работу — 54–56 лет со сложностью в 8,6 балла, у россиян старше 60 лет — 8,2 балла.

Мужчина указали как наиболее сложный для поиска работы возрастной период от 54 до 56 лет (8,6 балла), женщины — от 54 до 59 (8,5 балла). По сравнению с прошлым годом средняя оценка сложностей трудоустройства цвеличилась с 6,5 до 7,3 балла. Это наблюдается во всех возрастных категориях от 18 до 38 лет, а также в некоторых категориях старше 45 лет. В возрасте от 39 до 44 лет оценка по сравнению с прошлым годом не изменилась — 6,6 балла. Проще всего найти работу оказалось опрошенным в возрасте 51–56 лет и старше 60 лет.

Ранее исследование сервиса «Зарплата.ру» назвало главные причины отказа в приеме на работу. Так, 35 процентов соискателей получают отказ из-за несоответствия зарплатных ожиданий. Также среди главных причин — отсутствие опыта (30 процентов), частая смена работы (15 процентов) и высокая компетентность кандидата для должности (8 процентов).

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Марина Совина
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