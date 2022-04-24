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СК возбудит дело по факту обстрела в Белгородской области со стороны Украины

СК РФ возбудит дело после обстрела со стороны Украины территории в Белгородской области

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела территории рядом с селом Отрадное в Белгородской области со стороны Украины. Об этом сообщается на сайте комитета.

В частности, глава СК поручил зафиксировать и расследовать произошедшее, а также установить и привлечь к уголовной ответственности всех причастных к совершению преступления.

О том, что украинские войска обстреляли село Отрадное в Белгородской области, сообщил глава Белгородского района Владимир Перцев. По территории населенного пункта был выпущен один снаряд, который попал в поле. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

Село находится приблизительно в семи километрах от границы России и Украины. В нем проживают около 700 человек.

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Марина Совина
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