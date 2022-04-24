Украина обстреляла село в российском регионе

Глава Белгородского района Перцев заявил об обстреле села Отрадное со стороны Украины

Украинские войска обстреляли село Отрадное в Белгородской области. Об этом сообщил глава Белгородского района российского региона Владимир Перцев в своем Telegram-канале.

По его словам, по территории населенного пункта был выпущен один снаряд, который попал в поле. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет. Он также опроверг сообщения ряда СМИ и Telegram-каналов, согласно которым по территории Отрадного было выпущено шесть снарядов.

Село находится приблизительно в семи километрах от границы России и Украины. В нем проживают около 700 человек.

Ранее, 22 апреля, Перцевопроверг появившуюся в ряде СМИ информацию о прорыве на территорию Белгородской области украинских танков. В СМИ до этого появилась информация о том, что якобы использовалось до 10 бронемашин, 8 из которых были уничтожены ответным огнем.