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Белгородские власти ответили на данные о попытке прорыва украинских танков

Белгородский чиновник Перцев опроверг информацию о попытке прорыва танков ВСУ в регион

Фото: Marko Djurica / Reuters

Информация о попытке прорыва украинских танкистов в Белгородскую область не соответствует действительности. Так ответил на сообщения об этом глава администрации Белгородского района Владимир Перцев в своем Telegram-канале.

Он назвал эти сообщения фейком и опубликовал обращение главы администрации Журавлевского поселения Анжелики Самойловой, которая также это опровергает.

Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов появилась информация о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорыва в Белгородскую область. При этом якобы использовалось до 10 танков, восемь из которых были уничтожены, а два смогли отступить.

По словам Перцева, такие сообщения распространяются для того, чтобы создать в обществе панические настроения.

Во вторник, 19 апреля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела украинскими войсками селе Головчино был нанесен ущерб 30 постройкам.

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Роман Кирьянов
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