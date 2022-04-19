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Стал известен масштаб разрушений в обстрелянном Украиной российском селе

Белгородский губернатор сообщил о повреждении 30 домов в обстрелянном Украиной селе

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В обстрелянном украинскими войсками селе Головчино Белгородской области повреждены более 30 поврежденных домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Основной удар пришелся на сельские улицы Чапаева и Новостроевка. По словам губернатора, урон в основном получили окна, крыши и заборы, а также припаркованные на сельских улицах автомобили.

Гладков добавил, что направленные на восстановление поврежденных построек строительные бригады начнут работать уже сегодня, 19 апреля. В ближайшие часы будет восстановлена подача в Головчино электричества и газоснабжение.« Ни одного человека мы не оставим в беде», — заявил губернатор.

Ранее стало известно, что Украина обстреляла находящееся примерно в 10 километрах от границы село в Белгородской области. В результате инцидента пострадали три человека. Две женщины сейчас находятся на лечении в больнице, одному пострадавшему госпитализация не понадобилась.

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Роман Кирьянов
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