После обстрела белгородского села Головчино заведено дело

СКР возбудил дело после обстрела ВСУ белгородского села Головчино, есть пострадавшие

Стал известен масштаб разрушений в обстрелянном Украиной российском селе

Начало событий в новости Стал известен масштаб разрушений в обстрелянном Украиной российском селе

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту обстрела села Головчино Белгородской области со стороны украинских сил. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

Действия представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ) подпадают под статью о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил следователям принять меры для установления причастных к обстрелу украинских военнослужащих с целью привлечения их к уголовной ответственности.

По данным следствия, 19 апреля украинские военнослужащие обстреляли из системы залпового огня объекты гражданской инфраструктуры в селе Головчино. В результате пострадали местные жители, разрушены более 20 домов.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, занимающиеся сбором доказательств.

Ранее 19 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о более чем 30 поврежденных домах. Основной удар пришелся на сельские улицы Чапаева и Новостроевка.

Украина обстреляла находящееся примерно в 10 километрах от границы село в Белгородской области. В результате инцидента пострадали три человека. Две женщины сейчас находятся на лечении в больнице, одному пострадавшему госпитализация не понадобилась.