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Психотерапевт предостерег россиян от преодоления стресса алкоголем

Психотерапевт Кумов заявил, что алкоголь при стрессе усугубляет негативный эффект

Фото: Pixabay

Врач-психотерапевт АО «Медицина», член Российской профессиональной психотерапевтической лиги Михаил Кумов в беседе с «Газетой.Ru» предостерег россиян от преодоления стресса алкоголем. Он заявил, что спиртные напитки лишь усугубляют негативный эффект.

«Ни в коем случае не следует запивать стресс алкоголем — негативные последствия его употребления часто перевешивают желаемый транквилизирующий эффект», — подчеркнул специалист.

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Чтобы справиться с некритичным уровнем стресса, полезны занятия йогой, прогулки на свежем воздухе, хобби, отметил Кумов. Он также порекомендовал когнитивно-поведенческую терапию, назначаемую врачом. Она позволит сформировать новые стереотипы поведения, изменить восприятие негативных факторов и снизить их влияние на нервную систему.

Психотерапевт добавил, что в стрессовых ситуациях у людей меняется пищевое поведение. Он порекомендовал отказаться от потребления большого количества высококалорийной еду, увеличив долю белков в рационе (мясо птицы, рыба, молочные продукты), а также свежих овощей. Питаться следует дробно, необходимо пить больше воды, напомнил специалист.

При затяжном стрессе пациенту могут назначить медикаментозную терапию, указал Кумов. Это могут быть препараты из группы транквилизаторов, антидепрессантов, нейролептиков, ноотропов, однако их дозировку должен рассчитывать врач.

Ранее социальный психолог и кандидат психологических наук Вероника Тейт объяснила, что подавленные детские страхи могут привести к фобиям и психическим проблемам, и назвала родителям простой способ обучить ребенка самостоятельно побеждать страхи и стресс.

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Марина Совина
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