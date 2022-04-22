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Психолог назвала способ победить страхи и стресс вместе с ребенком

Психолог Тейт рассказала, что подавленные детские страхи могут привести к фобиям

Фото: Shutterstock

Социальный психолог и кандидат психологических наук Вероника Тейт объяснила, что подавленные детские страхи могут привести к фобиям и психическим проблемам, и назвала родителям простой способ обучить ребенка самостоятельно побеждать страхи и стресс. Подробными рекомендациями она поделилась в статье для Psychology Today.

Психолог рассказала, что многие дети избегают стресса и конфликтов, поскольку не умеют справляться с ними самостоятельно. Если ребенок сталкивается с трудностями, то, по мнению Тейт, задача родителя — вместе обсудить проблему и подготовить его ко встрече с неприятным триггером.

В случае, если страх будет игнорироваться, в долгосрочной перспективе он перерастет в фобию и приведет к иным негативным для психики последствиям, уверена психолог. «Игнорирование стресса часто усугубляет ситуацию в будущем. Например, чем больше люди с фобиями избегают страх, тем больше беспокоятся. Точно так же, как у учеников с социальной тревожностью симптомы тем хуже, чем больше они не ходят в школу», — объяснила она.

По словам Тейт, существует эффективная стратегия управления стрессом для детей, которая включает в себя три шага. Психолог настоятельно советует родителям выделить время на доверительный разговор с ребенком, обсудить тревожащую ситуацию и возможные последствия в соответствии с данными рекомендациями.

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Во-первых, необходимо озвучить ситуацию и объяснить ребенку, что она не исчезнет сама собой, если ее избегать. «Простое словесное выражение ее эмоций (обозначение аффекта) уменьшает стресс», — объяснила психолог.

Во-вторых, Тейт советует вместе с ребенком спрогнозировать и озвучить вслух возможные пугающие случаи, которые могут произойти в школе или другом коллективе. Как отмечает эксперт, словесное переживание негативного опыта уменьшает симптомы тревоги и посттравматического стрессового расстройства.

Последним шагом данной методики является определения места стрессового фактора в жизни ребенка. Необходимо совместно продумать, какие действия нужно совершать в той или иной ситуации, чтобы ребенок был готов противостоять страхам своими силами. Это позволит выработать новую безопасную и комфортную стратегию поведения в тревожной ситуации — такой навык пригодится и во взрослой жизни.

Ранее психолог перечислила главные ошибки родителей при общении с пьяным подростком. Она посоветовала сдерживать эмоции и с пониманием отнестись к поступку ребенка.

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Елена Матвиенко
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